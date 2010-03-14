Наполнение статьями сайта на Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки246 просмотров

Требуется наполнить сайт статьями. 60 статей.

Сайт программ для мобильного телефона.

Нужно будет:

1) Найти программу

2) Составить описание (только не копипаст с сайтов) (200-300 символов)

3) Прописать тэги и определить к категориям

4) Найти под неё картинку (без водяных знаков) и закачать её на Wordpress

5) Скачать программу и передать мне (FTP, Dropbox, почта…)

WordPress
15 лет назад
Afflictio
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vlallex
39 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Работа сделана качественно, в срок. С Александрой легко работать, схватывает все на лету, все делает с душой! Спасибо.

Заявки фрилансеров

vlallex
39 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад