Наполнение статьями сайта на Wordpress

Требуется наполнить сайт статьями. 60 статей.

Сайт программ для мобильного телефона.

Нужно будет:

1) Найти программу

2) Составить описание (только не копипаст с сайтов) (200-300 символов)

3) Прописать тэги и определить к категориям

4) Найти под неё картинку (без водяных знаков) и закачать её на Wordpress

5) Скачать программу и передать мне (FTP, Dropbox, почта…)