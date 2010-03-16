Необходимо наполнить сайт

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Завершен5 заявок238 просмотров

Необходимо наполнить сайт. copy/paste. Тематика корп тарифы. Наполнение через админку. Тарифы можно посмотреть на сайте w w w. d i t r a d e . r u слева два раздела с прямыми номерами и федеральными номерами. Копировать все поля тарифов.

Пишите сроки и цены. Предпочтение отдается исполнителю с наименьшей стоимостью.

P.S. Оплата строго яндекс деньгами.

15 лет назад
adversystem
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Профессионал своего дела. Анна очень оперативно и грамотно наполнила проект контентом, несмотря на то что использовалась собственная CMS. Быстро и грамотно принимает решения. Всем советую. Отличный специалист. Только положительные впечатления. )))
Хотелось бы в "тип отзыва" добавить МЕГА! Выполнение работы под руководством Александра удовлетворило на все 100. Если бы все заказчики обладали таким тактом, терпением, выдержкой и умением все по полочкам разложить, работа была бы в радость всегда) Если Вы будете иметь счастье оказаться в "избранных исполнителях" в проекте этого человека, можете спокойно и добросовестно выполнять свою работу, оплата и поощрения Вам гарантированы!

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aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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