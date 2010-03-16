Необходимо наполнить сайт

Хотелось бы в "тип отзыва" добавить МЕГА! Выполнение работы под руководством Александра удовлетворило на все 100. Если бы все заказчики обладали таким тактом, терпением, выдержкой и умением все по полочкам разложить, работа была бы в радость всегда) Если Вы будете иметь счастье оказаться в "избранных исполнителях" в проекте этого человека, можете спокойно и добросовестно выполнять свою работу, оплата и поощрения Вам гарантированы!