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Подборка флеш-игр
Для игрового раздела сайта нужно составить подборку из 50-60 флеш-игр, разбитых по категориям.
Требования к играм:
- бесплатная или символическая плата за лицензию
- интересные, качественные (мусор не нужен)
- желателен русскоязычный интерфейс
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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