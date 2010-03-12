Подборка флеш-игр

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Завершен2 заявки122 просмотра

Для игрового раздела сайта нужно составить подборку из 50-60 флеш-игр, разбитых по категориям.

Требования к играм:

- бесплатная или символическая плата за лицензию

- интересные, качественные (мусор не нужен)

- желателен русскоязычный интерфейс

15 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Meller
Данила 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$17
1 день
Задача выполнена качественно и в срок. Приятно работать с такими исполнителями!
Отличный заказчик! четко поставленная задача и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Meller
Данила 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад

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