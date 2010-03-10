Для игрового раздела сайта нужно составить подборку из 50-60 флеш-игр, разбитых по категориям. Требования к играм: - бесплатная или символическая плата за лицензию - интересные, качественные (мусор не нужен) ...
Прогон сообщений по форумам
Количество, цена, форма отчета. Сразу пишите в icq или личку информацию, не надо ждать ответного "здрасте".
В качестве отчета хотелось бы список ссылок, чтобы я мог скриптом проверить процент валидности.
Заявки фрилансеров
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