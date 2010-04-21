Приватный проект для Безлепкиной Леры

Лера здравствуйте,очень,очень,очень доволен исполнением вашей работы.Работа наполнения контента очень трудная и монотонная, но Ваш профессионализм исполнения работы,порядочность,пунктуальность дает понимание того,что мой выбор был сделан правильно.БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!-100% -) Я хочу пожелать Вам хороших клиентов,а клиентам особо прошу обратить внимание на великолепного мастера и человека во всех отношениях.