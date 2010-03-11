Повносить категории в блог

Есть каталог сайтов http://dmoz.org

Мне нужно чтоб все категории первого и второго уровней были в блоге на WordPress http://forwm.com/

Я сделал пример с категорией World и Russia. Это первый и второй уровень.

Ко всем категориям первого уровня обязательно делать приписку VIDEOS !

Плачу 10wmz