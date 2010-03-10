Наполнение

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок347 просмотров

Нужно для сайта exgl.ru:

Поменять описания, подогнать картинки по общему размеру, вставить цены и категории.

200 товаров.

сроки и цены пожалуйста

15 лет назад
laboffreedom
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разместить сообщения на форум

    $50

    Есть форум и акк на нем, и есть 400 готовых сообщений которые нужно запостить на этот форум. Ничего сложного, вы просто копируете уже готовые сообщения и рассылаете на определенный форум. Срок выполнения 2 дня. Оплата ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение каталога сайта ИМ товарами

    В файле Ексель формируем таблицу. Заполняем 4...6 полей. Подбираем товар, под товар картинку, соединяем все на сайте. Товаров порядка 200. Обновление - не более 20 поз/день. На старте вообще до 10 в неделю. ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описания к объектам

    Необходимо написание оригинальных текстов (ПОЛНОЦЕННЫХ описаний) к фильмам, книгам, играм, путешествиям (достопримечательностям) и известным персонам на сайте Imhonet.ru. Описание - это полный рерайт для SEO-оптимизации с указанием ключевых слов, неоднократным упоминанием названий ...

    Наполнение сайтов5 исполнителей
    Завершен
    15 лет назад

  • Прогон сообщений по форумам

    $50

    Количество, цена, форма отчета. Сразу пишите в icq или личку информацию, не надо ждать ответного "здрасте". В качестве отчета хотелось бы список ссылок, чтобы я мог скриптом проверить процент валидности.

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подборка флеш-игр

    Для игрового раздела сайта нужно составить подборку из 50-60 флеш-игр, разбитых по категориям. Требования к играм: - бесплатная или символическая плата за лицензию - интересные, качественные (мусор не нужен) ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Имеется: Новый форум региональной соцсети. Задача: Написать 1000 постов в течении 1 месяца. Писать нужно примерно по 30 сообщений в день, т.е. не надо 1000 постов за 1-3 дня. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходимо наполнить сайт

    Необходимо наполнить сайт. copy/paste. Тематика корп тарифы. Наполнение через админку. Тарифы можно посмотреть на сайте w w w. d i t r a d e . r u слева два раздела с прямыми номерами и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Размещение готовых статей, фото, видео и коммент.

    $100

    Добрый вечер. Есть сайты, требуется несколько человек. Тематики: недвижимость, авто, автоспорт, кулинария, стройка, ремонт, линкин парк фан сайт, литература Работа заключается в следующем. я предоставляю ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Имеется: Новый форум на движке PHPBB 3, посвященный автомобилям марки Renault. Задача: Написать 1000 постов в течении 1 месяца. Писать нужно примерно по 30 сообщений в день, т.е. не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад