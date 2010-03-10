Добрый вечер. Интересует наполнения сайта в разделе телевизоры,крупная бытовая техника.
Разместить сообщения на форум
Есть форум и акк на нем, и есть 400 готовых сообщений которые нужно запостить на этот форум. Ничего сложного, вы просто копируете уже готовые сообщения и рассылаете на определенный форум. Срок выполнения 2 дня. Оплата 10$!
ICQ - 437304403
Заявки фрилансеров
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