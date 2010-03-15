Наполнение каталога

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок268 просмотров

Необходимо наполнить каталог магазина используя только эти клавишы ctrl+c - ctrl+v поэтому и цена невысокая - 0.1$ за один размещенный!

15 лет назад
lermontov-nma
Михаил 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Очень доволен работой этой девушки - все было сделано быстро, а главное качественно!
Приятно сотрудничать. Все четко и ясно, постоянно на связи, очень приятен в общение. Оплата сразу после выполнения работы. Не пожалеете!

Заявки фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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