Требуется сотрудник для работы на форумах. Необходимо информационное наполнение на форуме. Минимум 600 сообщений в месяц в соответствии с графиком. Тематика - туризм в Крыму. Еженедельный ...
Наполнение каталога
Необходимо наполнить каталог магазина используя только эти клавишы ctrl+c - ctrl+v поэтому и цена невысокая - 0.1$ за один размещенный!
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