Скопировать информацию с сайта в Ворд

Добрый день!

Нужен человек, который возьмет с сайта текстовую информацию (около 100 стр.) и перенесет ее в ворд.

Задача элементарная, но нужно сделать все аккуратно (чтобы главы/разделы были выделены, ничего не съезжало, чтобы заголовки не оставались в конце предыдущей страницы).

Срок - до завтра, бюджет - 5 вмз.