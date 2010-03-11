Нужно найти статьи с объемом от 3К знаков (без учета пробелов) по заданным тематикам. Я даю список тематик (это краткое описание сайта, где будет размещаться найденная статья), ваша задача - найти хорошую ...
Нужно просканировать , распознать и разместить
Задание.
1. Нужно просканировать, распознать и разместить на сайте книгу.
Книга большая около 1000 страниц. Качество хорошее (новое издание)
Тематика православие - монастыри Греции.
2. Разместить на блоге wordpress. (при необходимости обучу работе)
Фотографии -часть дам я - остальное- самостоятельный подбор с инета, так как в книге все черно-белое
Сроки 2-3 месяца. Оплата поэтапная по мере готовности.
Заявки фрилансеров
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