Нужно просканировать , распознать и разместить

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт26 заявок518 просмотров

Задание.

1. Нужно просканировать, распознать и разместить на сайте книгу.

Книга большая около 1000 страниц. Качество хорошее (новое издание)

Тематика православие - монастыри Греции.

2. Разместить на блоге wordpress. (при необходимости обучу работе)

Фотографии -часть дам я - остальное- самостоятельный подбор с инета, так как в книге все черно-белое

Сроки 2-3 месяца. Оплата поэтапная по мере готовности.

WordPress
15 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно найти 384 статьи по заданным тематикам

    $100

    Нужно найти статьи с объемом от 3К знаков (без учета пробелов) по заданным тематикам. Я даю список тематик (это краткое описание сайта, где будет размещаться найденная статья), ваша задача - найти хорошую ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение каталога

    $50

    Необходимо наполнить каталог магазина используя только эти клавишы ctrl+c - ctrl+v поэтому и цена невысокая - 0.1$ за один размещенный!

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа на форуме

    $50

    Требуется сотрудник для работы на форумах. Необходимо информационное наполнение на форуме. Минимум 600 сообщений в месяц в соответствии с графиком. Тематика - туризм в Крыму. Еженедельный ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скопировать информацию с сайта в Ворд

    $5

    Добрый день! Нужен человек, который возьмет с сайта текстовую информацию (около 100 стр.) и перенесет ее в ворд. Задача элементарная, но нужно сделать все аккуратно (чтобы главы/разделы были выделены, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Заполнить каталог на сайте, источник - pdf

    Есть каталог продукции (электрические генераторы). Скриншот одной страницы есть в приложении. Сам каталог http://16tron.ru/europower.rar (1.97 мб) Нужно каталог представить на сайте. Вытянуть оттуда таблицы, фото, текст. И представить в ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение каталога сайта о недвижимости

    Необходимо сделать описание домов Москвы. предоставляется подробная инструкция и шаблон (1 описание получается примерно 500 знаков). вся информация берется из интернета.заполнять сразу в бэкофисе сайта. оплата – 1 описание 10 рублей ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Повносить категории в блог

    $10

    Есть каталог сайтов http://dmoz.org Мне нужно чтоб все категории первого и второго уровней были в блоге на WordPress http://forwm.com/ Я сделал пример с категорией World и Russia. Это первый и второй уровень. ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение

    Нужно для сайта exgl.ru: Поменять описания, подогнать картинки по общему размеру, вставить цены и категории. 200 товаров. сроки и цены пожалуйста

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад