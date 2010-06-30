agoloveshenko

Андрей agoloveshenko

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Контекст для интернет-магазина парфюмерии

    Для интернет-магазина парфюмерии нужно создать контекст в директе и адвордсе. Около 1000 парфюмов, объявления должны быть для английских и русских названий парфюмов. Для каждого парфюма нужно: 1) для я.директа - заполнить объявление в файле ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка админки интернет-магазина на vamshop

    Необходимо доработать админку интернет-магазина на vamshop. 1) в базе данных есть таблицы: baza_prices - в ней данные о ценах поставщиков postavshiki - перечислены все поставщики. При редактировании товара (или ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Контент-менеджер в интернет-магазин

    $500

    В интернет-магазин парфюмерии требуется контент менеджер. Обязанности: – ручной парсинг прайсов поставщиков – заполнение товарной базы (excel) – поиск описаний товаров, картинок, первичная обработка фотографий – добавление ассортимента ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг прайсов xls

    Для интернета-магазина парфюмерии нужно следующее. Есть товарная база сайта. Есть прайсы поставщиков (всего 16 штук). Для каждой позиции из базы сайта прописано соответствие из прайса поставщика (см. приложение). Нужно сделать следующее: 1) выделить все ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт php для обработки текста

    $20

    В приложении текстовик. В нем приведен набор записей вида ......... Нужен скрипт пхп, который будет делать следующее: 1) принимать на вход (загрузка через браузер) текстовик из приложения 2) для каждой из ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ручная распечатка яндекс-карт

    Ежедневно предоставляется список из 60-150 адресов по Москве и Санкт-Петербургу, нужно распечатывать в ворд (или пдф) яндекс.карты. Обязательно чтобы на карте было отмечено метро. Оплата 2.5 руб. за один адрес. Работа ежедневная, поэтому нужен человек, ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка движка vamshop

    Нужен программист для доработки интернет-магазина на vamshop. Работы много, перечень см. в приложении. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, работы минимум на месяц. После реализации текущих задач будут также задачи по редизайну сайта, по доработке функционала сайта ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа над магазином на vamshop

    Для работающего интернет-магазина нужен программист vamshop. Возможна удаленная работа. Требования к программисту: - знание архитектуры движка - умение разбираться в коде движка, писать собственные модули, добавлять новый функционал - ...

    AJAXHTMLJavaScriptMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать фукнцию php

    $50

    Нужна функция php, выполняющая следующее: 1) принимает входящий параметр $a=array( 'ponedelnik' =&gt; array((start=&gt;'00.00', end=&gt;'09.00'), (start=&gt;'19.00', end=&gt; '23.59'), ....), 'vtornik' =&gt; array((start=&gt;'00.00', end=&gt;'09.00'), (start=&gt;'19.00', end=&gt;'23.59'), ....), 'sreda' =&gt; array((start=&gt;'00.00', end=&gt;'09.00'), ...

    LinuxPHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Расположить адреса на Yandex.Maps

    $50

    Нужно написать php-функцию, которая делает следующее: 1) принимает входящий параметр - массив адресов и номеров заказов. Вид параметра: $a = array({'zakaz' =&gt; номер заказа 1, {'address'} =&gt; адрес 1}, {'zakaz' =&gt; номер заказа ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать скрипт для Yandex.Maps API

    $50

    Нужно на html-странице накладной, выводящейся на печать, вставить схему проезда яндекс.карт крупного и мелкого масштаба с использованием Yandex.Maps API. В архиве html-файл накладной. Внизу идет строка "Здесь должна быть карта крупного масштаба, распечатывается на ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Интернет-магазин парфюмерии

    $250

    Нужен интернет-магазин парфюмерии. Товарная база уже есть, нужно будет загрузить ее. Описание требований в приложении. Нужно сделать следующее: 1. реализовать в движке описанную в ТЗ структуру 2. импортировать из файла каталог ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание контекстной рекламы для интернет-магазина

    Нужна контекстная реклама в трех системах - яндекс.директ, адвордс, бегун - для интернет-магазина парфюмерии www.aroma-butik.ru. В ассортименте 150 брендов, 1100 товарных наименований. Т.е. всего надо около 1000-1300 объявлений. Кампании уже начаты и запущены, но сделано ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна верстка таблички

    В приложении файл test.html. Там приведена простенькая табличка. Нужно ее сверстать, чтобы были удобночитаемые шрифты, размеры шрифтов и ячеек. Требования к верстке: 1) кросбраузерность (firefox + IE) 2) названия колонок ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Интернет-магазин с нуля(VamShop, oscommerce, др.)

    Нужно разработать интернет-магазин gps-навигаторов с нуля. По дизайну есть общие соображения, но в целом - ваше творчество. Функционал, - например, как на http://nobix.ru/ Желательно на VamShop, oscommerce (рассмотрим и другие CMS, в том числе ваши ...

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$350
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Безлепкиной Леры
Рекомендую заказчика.
Заказывал у Леры копирайтинг описаний ароматов для интернет-магазина парфюмерии. Качеством работы доволен, все задания выполнены в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Расположить адреса на Yandex.Maps
HTMLPHP
Отличный заказчик, качественное ТЗ и своевременная оплата, спасибо.
Сотрудничеством доволен. Отличный программист, сделал качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$33
10 баллов
15 лет назад
Написать скрипт для Yandex.Maps API
HTMLPHP
Отличный заказчик. Граматная постановка задачи. Своевременная оплата. Рекомендую.
Работой с Кириллом доволен. Оперативно сделал нужный мне функционал. Профессионал своего дела.
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$2000
10 баллов
15 лет назад
Копирайт для интернет-магазина парфюмерии
Рекомендую заказчика - никаких проблем ни с постановкой задач, ни с оплатой.
Заказывал описания для интернет-магазина парфюмерии. Работой с Лерой доволен. К работе относится по-деловому, ответственно. Всегда выполняет работу в срок. Буду сотрудничать еще!
Ответный отзыв
lamitech
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Пелых Владислава
Спасибо за сотрудничество. Всегда на связи и отвечает на уточняющие вопросы. Оплата во время и в полном обьеме. С ув., Владислав
Проект выполнен качественно и в срок. Владислав ответственно подошел к выполнению задания, учитывал все поправки и вовремя вносил изменения. Ответственный и надежный исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв
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