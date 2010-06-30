agoloveshenko

Для интернет-магазина парфюмерии нужно создать контекст в директе и адвордсе. Около 1000 парфюмов, объявления должны быть для английских и русских названий парфюмов. Для каждого парфюма нужно: 1) для я.директа - заполнить объявление в файле ...
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо доработать админку интернет-магазина на vamshop. 1) в базе данных есть таблицы: baza_prices - в ней данные о ценах поставщиков postavshiki - перечислены все поставщики. При редактировании товара (или ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
В интернет-магазин парфюмерии требуется контент менеджер. Обязанности: – ручной парсинг прайсов поставщиков – заполнение товарной базы (excel) – поиск описаний товаров, картинок, первичная обработка фотографий – добавление ассортимента ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для интернета-магазина парфюмерии нужно следующее. Есть товарная база сайта. Есть прайсы поставщиков (всего 16 штук). Для каждой позиции из базы сайта прописано соответствие из прайса поставщика (см. приложение). Нужно сделать следующее: 1) выделить все ...Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
В приложении текстовик. В нем приведен набор записей вида ......... Нужен скрипт пхп, который будет делать следующее: 1) принимать на вход (загрузка через браузер) текстовик из приложения 2) для каждой из ...Завершен14 лет назад
Ежедневно предоставляется список из 60-150 адресов по Москве и Санкт-Петербургу, нужно распечатывать в ворд (или пдф) яндекс.карты. Обязательно чтобы на карте было отмечено метро. Оплата 2.5 руб. за один адрес. Работа ежедневная, поэтому нужен человек, ...Прочее4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен программист для доработки интернет-магазина на vamshop. Работы много, перечень см. в приложении. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, работы минимум на месяц. После реализации текущих задач будут также задачи по редизайну сайта, по доработке функционала сайта ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для работающего интернет-магазина нужен программист vamshop. Возможна удаленная работа. Требования к программисту: - знание архитектуры движка - умение разбираться в коде движка, писать собственные модули, добавлять новый функционал - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужна функция php, выполняющая следующее: 1) принимает входящий параметр $a=array( 'ponedelnik' => array((start=>'00.00', end=>'09.00'), (start=>'19.00', end=> '23.59'), ....), 'vtornik' => array((start=>'00.00', end=>'09.00'), (start=>'19.00', end=>'23.59'), ....), 'sreda' => array((start=>'00.00', end=>'09.00'), ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно написать php-функцию, которая делает следующее: 1) принимает входящий параметр - массив адресов и номеров заказов. Вид параметра: $a = array({'zakaz' => номер заказа 1, {'address'} => адрес 1}, {'zakaz' => номер заказа ...Завершен15 лет назад
- $50
Нужно на html-странице накладной, выводящейся на печать, вставить схему проезда яндекс.карт крупного и мелкого масштаба с использованием Yandex.Maps API. В архиве html-файл накладной. Внизу идет строка "Здесь должна быть карта крупного масштаба, распечатывается на ...Завершен15 лет назад
- $5000
Приватный проект для Безлепкиной Леры.Завершен15 лет назад
- $150
Описание парфюмерии для интернет-магазина парфюмерии.Завершен15 лет назад
- $350
Рерайт описаний парфюмов для интернет-магазина парфюмерии.Завершен15 лет назад
- $250
Нужен интернет-магазин парфюмерии. Товарная база уже есть, нужно будет загрузить ее. Описание требований в приложении. Нужно сделать следующее: 1. реализовать в движке описанную в ТЗ структуру 2. импортировать из файла каталог ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $35
Суть проекта - работа с прайсами и заполнение товарной базы интернет-магазина. Проект для Чернецкого Романа.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $720
Контекст для сайта. Проект для ChernetskiyПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужна контекстная реклама в трех системах - яндекс.директ, адвордс, бегун - для интернет-магазина парфюмерии www.aroma-butik.ru. В ассортименте 150 брендов, 1100 товарных наименований. Т.е. всего надо около 1000-1300 объявлений. Кампании уже начаты и запущены, но сделано ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
В приложении файл test.html. Там приведена простенькая табличка. Нужно ее сверстать, чтобы были удобночитаемые шрифты, размеры шрифтов и ячеек. Требования к верстке: 1) кросбраузерность (firefox + IE) 2) названия колонок ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно разработать интернет-магазин gps-навигаторов с нуля. По дизайну есть общие соображения, но в целом - ваше творчество. Функционал, - например, как на http://nobix.ru/ Желательно на VamShop, oscommerce (рассмотрим и другие CMS, в том числе ваши ...Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт16 лет назад