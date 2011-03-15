Контент-менеджер в интернет-магазин

$500
Наполнение сайтовЗакрыт23 заявки482 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В интернет-магазин парфюмерии требуется контент менеджер.

Обязанности:

– ручной парсинг прайсов поставщиков

– заполнение товарной базы (excel)

– поиск описаний товаров, картинок, первичная обработка фотографий

– добавление ассортимента на сайт

Обязательные требования:

– навык работы с большими объемами данных в excel

– иметь представление о парфюмерии (как минимум знать, чем отличается edt от edp, что такое тестер, что такое селективный парфюм)

Оплата сдельная. После выполнения основного проекта возможна постоянная занятость по доработкам ассортимента.

13 лет назад
agoloveshenko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен модератор группы

    Приглашаю модератора групп Одноклассники Фейсбук Написание постов Привлечение участников Прошу предложение сопровождать ценой Спасибо

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • PR-менеджер

    $300

    В струдию в Севастополе требуется девушка PR-менеджер! Основные функции - Создание базы потенциальных клиентов. - Работа по клиентской базе – подготовка и рассылка коммерческих предложений, анализ и подготовка ответов, ведение телефонных переговоров. - Знание базовых принципов работы с майкрософт ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист,умеющий работать через прокси

    Требуется специалист умеющий работать через прокси, желательно иметь опыт работы с буржуйскими сайтами (регистрация, анкетирование) з/п до 1000 евро, в зависимости от производительности.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по контекстной рекламе требуется

    $1000

    Требуется менеджер по контекстной рекламе (рассматриваются кандидаты из РФ, работа удаленная). В работу входит: разработка и размещение контекстной рекламы - Begun, Google, Yandex.Direct контроль и оптимизация рекламных кампаний составление отчетов по рекламным кампаниям подготовка статистики по ключевым словам Желателен опыт ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор футбольного сайта

    $100

    Требуется аккуратный и исполнительный администратор для наполнения сайта статистикой в режиме, близком к онлайн, а также материалами (статьями, обзорами) на спортивную тему Необходимы знания CMS Joomla Занятость - 10-20 часов в неделю, основная нагрузка: суббота, воскресенье

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен контент менеджер

    Требования: Знание HTML/Photoshop/русский язык/ Обязанности: Наполнение сайтов, исправление тех. ошибок. Возможно ведение рекламных компаний. Работа в офисе. м. Юго-западная, 5 мин. пеш. Пн- Пт с 10:00-19:00 Зарплата по договоренности

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер с долгосрочной перспективой

    Интернет-магазину спортивных и туристических товаров Бролл (www.broll.ru) требуется контент-менеджер. Работа заключается в наполнении сайта товаром. Для каждой товароной позиции необходимо разместить её название, краткое и развёрнутое описание, маленькое и большое изображение (одно или несколько), альт ...

    Наполнение сайтов40 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим контент-менеджер

    $1250

    Обязанности: Наполнение сайта контентом Требования: Высшее образование желательно Грамотный русский язык Обзорные знания, опытный пользователь компьютера Умение добиваться поставленных задач Приветствуется опыт работы в данной сфере Условия: Заработная плата 40000 руб. Скидка работникам на приобретение продукции

    Наполнение сайтов58 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется контент-менеджер и копирайтер

    Ищу постера для активного постинга на тематические форумы,блоги и социальные сети. А так же необходим копирайтер. Все подробности при личной переписке. Оставляйте координаты для связи а так же желаемый гонорар за 1 сообщение. P.S. ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад