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В струдию в Севастополе требуется девушка PR-менеджер!
Основные функции
- Создание базы потенциальных клиентов.
- Работа по клиентской базе – подготовка и рассылка коммерческих предложений, анализ и подготовка ответов, ведение телефонных переговоров.
- Знание базовых принципов работы с майкрософт ворд и ексель прогромирования, создание на этой основе презентаций и ценовых таблиц.
- Отслеживание и размещение рекламы на рекламных площадях агенства.
участие в разработке банеров, PR-статей, рекламных слоганов и т.д.
- Контроль выхода рекламы и ее эффективности.
- Составление отчетности по проведенным рекламным компаниям.
- регулярный анализ тенденций развития и текущей эффективности рекламы в интернете.
- Ведение блогов, твитера, наполнение контентом сайта компании.
- Проведение конкурсов и акций, награждение победителей.
Основные требования:
- Позитивное мышление, аккуратность, дружелюбие, способность к обучению.
- Знание английского языка.
- Умение концентрироваться на работе.
- Грамотность (русский язык), умение быстро печатать.
- Знание базовых принципов работы с Word, PowerPoint, Exel прогроммирования.
- Опыт работы не обязателен – но приветствуется!
6 часовой рабочий день, на испытательный срок зарплата 2000 гривен.
Обращаться по телефону: +380500551699, Дмитрий, в личку, или скайп "simmmis"
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