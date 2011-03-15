PR-менеджер

$300
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В струдию в Севастополе требуется девушка PR-менеджер!

Основные функции

- Создание базы потенциальных клиентов.

- Работа по клиентской базе – подготовка и рассылка коммерческих предложений, анализ и подготовка ответов, ведение телефонных переговоров.

- Знание базовых принципов работы с майкрософт ворд и ексель прогромирования, создание на этой основе презентаций и ценовых таблиц.

- Отслеживание и размещение рекламы на рекламных площадях агенства.

участие в разработке банеров, PR-статей, рекламных слоганов и т.д.

- Контроль выхода рекламы и ее эффективности.

- Составление отчетности по проведенным рекламным компаниям.

- регулярный анализ тенденций развития и текущей эффективности рекламы в интернете.

- Ведение блогов, твитера, наполнение контентом сайта компании.

- Проведение конкурсов и акций, награждение победителей.

Основные требования:

- Позитивное мышление, аккуратность, дружелюбие, способность к обучению.

- Знание английского языка.

- Умение концентрироваться на работе.

- Грамотность (русский язык), умение быстро печатать.

- Знание базовых принципов работы с Word, PowerPoint, Exel прогроммирования.

- Опыт работы не обязателен – но приветствуется!

6 часовой рабочий день, на испытательный срок зарплата 2000 гривен.

Обращаться по телефону: +380500551699, Дмитрий, в личку, или скайп "simmmis"

13 лет назад
simmmis
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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