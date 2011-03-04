Требуется контент-менеджер и копирайтер

Ищу постера для активного постинга на тематические форумы,блоги и социальные сети.

А так же необходим копирайтер.

Все подробности при личной переписке. Оставляйте координаты для связи а так же желаемый гонорар за 1 сообщение.

P.S. В личные сообщения не нужно писать.

Предпочтительно для фрилансера из Беларусии (но не критично).