Ищу помощницу

Студия ищет контент-менеджера для постоянного сотрудничества, пока что удаленного. Если будете отлично справляться - готовы взять в офис (Санкт-Петербург). Если уровень нас устроит - оклад будет фиксированным, а не попроектно. Обязанности: - размещение готовых материалов на сайтах клиентов - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Помощники нужны только женского пола.
Для работы в разных системах управления сайтами. Опыт приветствуется, но не является главным условием.
Главное - желание работать.
Оперативность, ежедневная работа и присутствие в ICQ.
Работа оплачивается через Яндекс.деньги, Вебмани.
Для уточнения и с вопросами - в личку.
В предложении указывайте, в каких админках работали и Ваши цены.
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