Контент-менеджер на постоянную работу

Для постоянного сотрудничества требуется контент-менеджер. На сегодняшний день необходимо наполнить несколько сайтов. Работа с системой управления контентом TYPO3.
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Интернет-проекту IT-тематики на постоянную работу требуется контент-менеджер
Требования:
- опыт работы с контентом сайтов не менее года
- ориентирование в компьютерной технике и IT-направлении
- базовые навыки SEO-оптимизации
- внимательность и обязательность
- приветствуется опыт работы с контекстной рекламой Google AdWords,ЯндексДирект
Задачи:
- наполениние ресурса контентом
- редактирование существующих товарных карточек
- написание уникальных тематических статей (IT-тематика)
Возможна работа в офисах компании (Киев, Винница)
Резюме высылать на e-mail:[email protected]
Обязательно указать:
- желаемый уровень ЗП
- ссылки на созданные статьи или товарные позиции
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