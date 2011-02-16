Требуется контентщик

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Для периодически-постоянной, удаленной работы требуется контентщик.

Опыт работы обязателен (ссылки на работы), не студент, не офисный работник подрабатывающий фрилансером. Вообщем 100% фрилансер.

Основные обязанности:

- подготовка контента – редко (подбор и подготовка фоток)

- добавление контента на сайты – в основном текстовая информация (CMS Joomla).

Режим работы (нюансы):

- наличие мобильного телефона обязательно

- переговоры по скайп обязательны

- тз иногда даю в формате mp3 (голос)

- почти круглосуточное присутствие в сети icq и skype обязательны.

Указывайте цену и сроки выполнения работ!!!

13 лет назад
Aset_Aday
45 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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