Требуется Контент-менеджер Требуется набор содержимого сайта www.daytrack.ru Техническое задание приложено. Есть ролик для обучения ввода - в ТЗ. Цена за одну запись - до 5 руб. Предложения пишите в личку или на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для периодически-постоянной, удаленной работы требуется контентщик.
Опыт работы обязателен (ссылки на работы), не студент, не офисный работник подрабатывающий фрилансером. Вообщем 100% фрилансер.
Основные обязанности:
- подготовка контента – редко (подбор и подготовка фоток)
- добавление контента на сайты – в основном текстовая информация (CMS Joomla).
Режим работы (нюансы):
- наличие мобильного телефона обязательно
- переговоры по скайп обязательны
- тз иногда даю в формате mp3 (голос)
- почти круглосуточное присутствие в сети icq и skype обязательны.
Указывайте цену и сроки выполнения работ!!!
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