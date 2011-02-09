Нужен контент-менеджер (на много проектов)

Требуется Контент-менеджер Требуется набор содержимого сайта www.daytrack.ru Техническое задание приложено. Есть ролик для обучения ввода - в ТЗ. Цена за одну запись - до 5 руб. Предложения пишите в личку или на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне каждый день надо делать разные правки по сайтам:
- несколько статей разместить
- найти картинку для статьи
- поправить текст на сайте
и тому подобное.
Нужен человек, с которым мы бы договорились сколько у него стоит каждая эта позиция, и я в течение дня скидывал бы ему задания. Срок выполнения - полдня (утром скинул - к вечеру сделано). По объему работы примерно на час в день, по-разному. Потом при желании можно на фиксированную сумму в месяц перейти.
Требования:
- уметь работать в админках сайтов
- знать основы html, чтобы можно было руками вставить
, например
Пишите столько стоят ваши услуги - добавить страницу на сайт, найти фотку и т.п.
Если вы умеете еще что-то из ниже перечисленного, тоже сообщите:
- рерайт/копирайт
- основы фотошопа (обрезать картинку и т.п.)
- основы seo: сделать внутреннюю перелинковку, подобрать слова (если не умеете, но хотите научиться, тоже пишите)
Жду предложений.
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