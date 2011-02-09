Нужен контент-менеджер (на много проектов)

Мне каждый день надо делать разные правки по сайтам:

- несколько статей разместить

- найти картинку для статьи

- поправить текст на сайте

и тому подобное.

Нужен человек, с которым мы бы договорились сколько у него стоит каждая эта позиция, и я в течение дня скидывал бы ему задания. Срок выполнения - полдня (утром скинул - к вечеру сделано). По объему работы примерно на час в день, по-разному. Потом при желании можно на фиксированную сумму в месяц перейти.

Требования:

- уметь работать в админках сайтов

- знать основы html, чтобы можно было руками вставить

, например

Пишите столько стоят ваши услуги - добавить страницу на сайт, найти фотку и т.п.

Если вы умеете еще что-то из ниже перечисленного, тоже сообщите:

- рерайт/копирайт

- основы фотошопа (обрезать картинку и т.п.)

- основы seo: сделать внутреннюю перелинковку, подобрать слова (если не умеете, но хотите научиться, тоже пишите)

Жду предложений.