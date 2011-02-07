Нужен копирайтер на постоянную работу

Для написания (SEO)

мне не нужен уникальный интересный текст, мне не нужно чтобы его было интересно читать, он не должен быть оригинальным, я не хочу за это платить

Мне нужно много дешевого уникально текста который будет пользоваться в SEO ссылках.

Работа постоянная. Нужно каждую неделю выполнять задание. Оплата по факту. Желательно человек на постоянное сотрудничество.