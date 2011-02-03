Контент-менеджер

$1000
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В нашей компании (продажа косметики и средств по уходу) объявляется конкурс на замещение вакантной должности КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА.

Вы умеете делать хорошее фото и писать такие рекламные статьи, которые привлекают всеобщее внимание?

У Вас есть реальные результаты и достижения?

Мы ждем именно Вас. Присылайте свое резюме со списком достижений и портфолио Ваших работ.

Мы готовы предложить Вам интересную работу и дать возможность развития.

Требования:

Высшее образование (желательно филологическое, гуманитарное) ,

Безупречная грамотность,

Обязателен опыт работы контент-менеджером, фотографом, дизайнером ,

Опыт написания и публикации статей,

Знание WEB технологий,

Умение работать в графических редакторах,

Умение делать качественные фотографии предметов и обрабатывать их для размещения в интернете ,

Строго необходимо резюме с портфолио. В портфолио должны входить

тексты, фотографии, другие работы сделанные собственноручно.

Обязанности:

Ведение новостных лент на сайтах (новинки, новые поступления, акции, новые точки продажи в Москве и других городах, расписание тренингов, информация о выставках и т. д.)

Размещение текстовой и графической информации о новых товарах на сайтах,

Написание и редактирование статей и новостей,

Выкладка материалов на сайты с применением языка HTML,

Фотографирование (или поиск фотографий на сайтах производителей) и обработка фото,

Статистика посещаемости сайта, увеличение количества посетителей,

Рекомендации по модернизации и продвижению сайта

Работа в программах: Adobe Photoshop, CorelDraw

Условия:

Работа в успешной стабильно развивающейся компании на рынке более 13 лет. Наша компания занимается продажами декоративной косметики и средств по уходу через сеть собственных магазинов и через интернет-магазин,

График работы понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

Оформление по трудовому законодательству РФ,

Скидки на продукцию компании,

Молодой, дружный коллектив,

Офис м. Первомайская

Заработная плата стабильная : оклад + премии по результатам работы ежемесячно.

13 лет назад
limoni_irina
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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