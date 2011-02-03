Контент-менеджер

Требуются ответственные работники для комментирования фотогаллереи? работы много пишите icq: 346371938
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В нашей компании (продажа косметики и средств по уходу) объявляется конкурс на замещение вакантной должности КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА.
Вы умеете делать хорошее фото и писать такие рекламные статьи, которые привлекают всеобщее внимание?
У Вас есть реальные результаты и достижения?
Мы ждем именно Вас. Присылайте свое резюме со списком достижений и портфолио Ваших работ.
Мы готовы предложить Вам интересную работу и дать возможность развития.
Требования:
Высшее образование (желательно филологическое, гуманитарное) ,
Безупречная грамотность,
Обязателен опыт работы контент-менеджером, фотографом, дизайнером ,
Опыт написания и публикации статей,
Знание WEB технологий,
Умение работать в графических редакторах,
Умение делать качественные фотографии предметов и обрабатывать их для размещения в интернете ,
Строго необходимо резюме с портфолио. В портфолио должны входить
тексты, фотографии, другие работы сделанные собственноручно.
Обязанности:
Ведение новостных лент на сайтах (новинки, новые поступления, акции, новые точки продажи в Москве и других городах, расписание тренингов, информация о выставках и т. д.)
Размещение текстовой и графической информации о новых товарах на сайтах,
Написание и редактирование статей и новостей,
Выкладка материалов на сайты с применением языка HTML,
Фотографирование (или поиск фотографий на сайтах производителей) и обработка фото,
Статистика посещаемости сайта, увеличение количества посетителей,
Рекомендации по модернизации и продвижению сайта
Работа в программах: Adobe Photoshop, CorelDraw
Условия:
Работа в успешной стабильно развивающейся компании на рынке более 13 лет. Наша компания занимается продажами декоративной косметики и средств по уходу через сеть собственных магазинов и через интернет-магазин,
График работы понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,
Оформление по трудовому законодательству РФ,
Скидки на продукцию компании,
Молодой, дружный коллектив,
Офис м. Первомайская
Заработная плата стабильная : оклад + премии по результатам работы ежемесячно.
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