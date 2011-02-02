Требуется контент-менеджер

$100
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Основные требования:

1) Опыт контент-менеджмента

2) Знание специфики работы на следующих площадках: Вконтакте, ЖЖ, Твиттер.

3) Отличное владение русским языком

Дополнительно:

1) Знание юридической тематики

Обязанности:

• Размещение новостей, статей, материалов на сайте компании, вконтакте

• Обработка и размещение статей в жж, твиттер

13 лет назад
alexmedv
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)
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