Помощник контент-менеджера

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Всем добрый день.

Для выполнения рутинной работы требуется помошник контент-менеджера.

Главное требование - четкое соблюдение ТЗ, умение копировать/вставить.

Желательно наличие безлимитного интернета.

Работа разовая, если подойдем друг другу возможно дальнейшее сотрудничество.

Заявки оставляйте здесь, в личку, асю просьба не писать.

13 лет назад
svr_2008
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
ksufil
Оксана 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
Оксана быстро и качественно наполнила сайт информацией, в соответствии с заданными требованиями и условиями. Работа выполнена отлично. Оксана постоянно на связи. Рекомендую всем.
Отличный работодатель. Оплата проводиться своевременно, задания ставит четко, никаких претензий. Всегда на связи, приятная в общении. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую всем!
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