Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Оксана продемонстрировала, достойный уровень работы и правильное к ней отношение. Горячо рекомендую всем работодателям, кто ценит свое время и не хочет постоянно объяснять исполнителю, что от него требуется. А хочет получать в срок качественно выполненную работу.
$10
10 баллов
13 лет назад
Оксана быстро и качественно наполнила сайт информацией, в соответствии с заданными требованиями и условиями. Работа выполнена отлично. Оксана постоянно на связи. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Оплата проводиться своевременно, задания ставит четко, никаких претензий. Всегда на связи, приятная в общении. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую всем!