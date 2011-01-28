Оксана продемонстрировала, достойный уровень работы и правильное к ней отношение. Горячо рекомендую всем работодателям, кто ценит свое время и не хочет постоянно объяснять исполнителю, что от него требуется. А хочет получать в срок качественно выполненную работу.