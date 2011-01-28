ksufil

Оксана ksufil

 
37 летУкраина/Кропивницкий
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Edward_79
Эдуард 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Статья на главную "миссия сайта"
Оксана продемонстрировала, достойный уровень работы и правильное к ней отношение. Горячо рекомендую всем работодателям, кто ценит свое время и не хочет постоянно объяснять исполнителю, что от него требуется. А хочет получать в срок качественно выполненную работу.
svr_2008
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Помощник контент-менеджера
Оксана быстро и качественно наполнила сайт информацией, в соответствии с заданными требованиями и условиями. Работа выполнена отлично. Оксана постоянно на связи. Рекомендую всем.
Отличный работодатель. Оплата проводиться своевременно, задания ставит четко, никаких претензий. Всегда на связи, приятная в общении. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую всем!
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