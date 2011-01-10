Модератор ссылок и статей

Цель: Оперативное размещение платных ссылок и статей на сайтах.

Задачи: Просмотр, модерация и размещение в ручную ссылок и статей по заявкам бирж Liex, Miralinks, Seozavr, и т.д. на статичные (html) и сайты с CMS (Joomla, DLE, Danneo, и т.д.)., составление отчетов.

Требования: Требуются знания работы с CMS и html, понимание url, анкора, тИЦ, PR, теги. Работа примерно 1-2 ч в день ежедневно (утром и вечером).

Обязательно наличие оперативной связи по skype или телефону. Время реакции на уведомление о проблемных ссылках, заявках не более 2-х часов в рабочее время (с 9-18 по MSK).

Оплата: 25% от цены размещаемых ссылок и статей.