Требуется контент – менеджер

Добрый день. Нужен удаленный сотрудник для обмена ссылками с сайтами из ЯндексКаталога. Обязанности очень простые: я указываю вам рубрику ЯндексКаталога, вы находите на сайтах из этой рубрики емайлы (ICQ, Skype) вебмастеров, пишите письма с предложением обменяться ссылками ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условия
- График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00;
Должностные обязанности
- Информационное наполнение и своевременное обновление сайтов;
- Обработка и редактирование информационных материалов;
- Загрузка графических элементов для сайта;
- Проверка корректности данных;
- Отслеживание изменений, устранение несоответствий наполнения сайтов;
- Ведение отчетных данных по проекту;
*Сайты размещены на CMS Wordpress, контент- наполнение также осуществляется через CMS Wordpress.
Требования к квалификации
- Ответственность, исполнительность, аккуратность, внимательность к деталям.
- Уверенный пользователь ПК, пакета MS Office (Outlook‚ Excel‚ Word, Power Point)
- Грамотность;
- Знание основ HTML, программ обработки изображений (Photoshop;GIMP), Wordpress – приветствуются;
- Без вредных привычек.
Требования к соискателю
- Возраст: 20-35 лет
- Пол: женский
Заработная плата
- 20-25 тыс. руб.
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