Ответственный, внимательный контет-менеджер

Добрый день. Нужен удаленный сотрудник для обмена ссылками с сайтами из ЯндексКаталога. Обязанности очень простые: я указываю вам рубрику ЯндексКаталога, вы находите на сайтах из этой рубрики емайлы (ICQ, Skype) вебмастеров, пишите письма с предложением обменяться ссылками ...
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Здравствуйте,
ищем ответственного, внимательного контент-менеджера для постоянного сотрудничества.
Необходимое условие быть онлайн с 10 до 19 мск.
Тестовое задание во вложении.
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