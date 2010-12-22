Помощник контент-менеджера

Наполнение сайтовЗавершен22 заявки422 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем добрый день.

Для выполнения рутинной работы требуется помошник контент-менеджера.

Главное требование - четкое соблюдение ТЗ, умение копировать/вставить.

Желательно наличие безлимитного интернета.

Работа разовая, если подойдем друг другу возможно дальнейшее сотрудничество.

Заявки оставляйте здесь, в личку, асю просьба не писать.

13 лет назад
svr_2008
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Dimacss
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
Дмитрий быстро и качественно наполнил сайт информацией, в соответствии с заданными требованиями и условиями. Работа выполнена отлично. Дмитрий постоянно на связи. Рекомендую всем.
Очень приятно работать со Светланой. Четкая задача, своевременные ответы на вопросы, адекватная цена. Оплата труда не заставляет себя долго ждать - сделал работу и сразу после проверки оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Всем рекомендую работать со Светланой.
  • Похожие заказы

  • Требуется наборщик текста

    Требуются наборщики текста для долгосрочного сотрудничества. Основные требования: внимательность, высокая скорость, грамотность, постоянный доступ в интернет и возможность оперативно реагировать на наши заявки. В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию: 1. Тариф, руб. (за страницу ...

    Наполнение сайтов36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Журналист для сайта.

    Здравствуйте! Требуется журналист для сайта. Ежедневное написание уникальных, оптимизированных для поисковых систем статей (обзоров) по СОФТУ. Оплата: 3000 руб. в месяц. Уточните сколько вы готовы писать за такую сумму в месяц.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор сайта

    $100

    Требуется администратор сайта компании по производству оборудования. Сайт: http://www.progrous.com/ CMS: Joomla 1.5 Нужно "причесать" сайт, добавить фотографии, разработать страницу с перечнем оборудования и его описанием. В общем поработать по мелочам. Оплата 500 грн./мес. Много не требую, понятие в веб-разработке ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    Размещение на сайте kievrent.net товара (квартир) требования: знание фотошопа (умение отредактировать фото до хорошего качества), знание английского. оплата 2,5 грн за товар (квартиру). Размещение одного товара занимает 10 или 20 минут (если нужно работать с фотографиями). Работа ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    $1000

    Нужен специалист по забивки позиций(товара) в 1С -срочно, оплата 200 позиций от 2000руб.Уровень оплаты зависит от качества и сроков исполнения. удаленный доступ предоставляется. Забивка в 1С!200позиций-2000руб! интернет-магазин www.gadgetura.ru .Направление деятельности: гаджетура, ноутбуки, мобильные устройства, а также акссесуары. Приветствуется опыт ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Журналист на женский сайт

    На полный рабочий день требуется журналист на сайт http://www.dizainnogtey.ru/ и подобные сайты преимущественно женской тематики. Условия работы: Ваша страна и город проживания значения не имеют, работать можно будет начать уже в ближайшие дни. Обязательно в течении ...

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад