Нужен человек на выполнение работы (которой есть ооочень много) по размещению ссылок по социальным закладкам, каталогам статей, фри блогсервисах итд. Нужный софт (для упрощения задач) предоставлю. Требования: - наличие нормального интернета с динамичной айпи) и ...
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Требуется вебмастер со знанием Латышского языка. Основные обязанности:
1) Поддержка сайта (ответы на письма)
2) Поиск мест для рекламы
Желательно девушка.
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