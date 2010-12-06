Администратор Интернет афиши в Луганске.

Требуется контент-менеджер в раздел электроники. Требуется добавить товар в каталог: картинки, свойства, описание. Пример товара: http://u.to/BJZ4Ag Все свойства заранее определены, их нужно добавить к товару. Оплата за каждый добавленный товар в каталог. От Вас — 1.вопросы, 2.стоимость добавления 1 товара.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для администрирования Интернет Афишт города Луганска требуется инициативный человек.
Требования и обязанности примерно следующие:
Свободный доступ к Интернет.
Лёгкость общения.
Телефон.
Знание города.
Наличие фотоаппарата.
Если вы считаете, что подходите, то оставляйте свои контакты.
Все подробности при личном собеседовании.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Руководителю проектов веб-студии требуется помощник. Круг обязанностей описать трудно. В основном это такие вещи, как: собрать информацию в сети по нужному вопросу, собрать материалы для подготовки ТЗ, подготовить примерное ТЗ по шаблону обработать фотку или подправить ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Для сайта http://www.minimum-price.ru/ требуется контент-менеджер. Работы много - нужно править информацию о магазинах, распродажах и пр., добавлять новые материалы. Нужен отвественный человек, готовый работать много. Я готов за это платить достойно. Лучше, если вы живете в Москве или ...Наполнение сайтов43 заявкиЗакрыт13 лет назад
Развитие детского интернет-магазина в Ростове-на-Дону. Контент, продвижение на досках объявлений, форумах, наполнение текстами и материалами, визуальной информацией. Поиск новых клиентов. Требования: от 18 до 30 лет. Грамотность, умение составлять тексты, опытный пользователь word, excel, internet, photoshop. ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Для сбора, обработки, систематизации и наполнения нового интернет портала требуется специалист. рубрики : ЭЛЕКТРОНИКА, ФОТО, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ТЕЛЕФОНЫ, КОМПЬЮТЕРЫ. в дальнейшем возможен вариант постоянной работы по согласованию и желанию сторон (можно на удаленной системе)Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны контент-менеджеры для подборки смешных или необычных картинок, видео и статей для сайтов. Примеры: • http://letsgetfunny.com/post/1525827825/cats-and-invisible-objects • http://thechive.com/2010/11/24/new-nom-nom-nom-26-photos/ (тут фото № 2, 3, 6 – не в тему) • http://www.odditycentral.com/pics/taking-a-swim-in-the-devils-pool.html • http://thechive.com/2010/11/29/more-animals-i-dont-hate-30-photos-3/ • http://failblog.org/ Варианты сотрудничества: • подбирать картинки, мини-статьи, видео.. на русском и отдавать и ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется контент-менеджер, который знаком с характеристиками электроники, ноутбуков и прочего. Предпочтение отдам мужскому полу. Заполнить нужно будет описание и характеристики. Цена за позицию - 10 рублей. Оплата - WMR. Объем планируется огромный, поэтому исполнителей нужно несколько.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
На постоянную работу ищем контент менеджера для работы в электронном интернет магазине по продаже книг. В задачу входит - пополнение новых книг, удаление старых. Условия к соискателям: 1. Знание основ Virtue Mart, Joomla. Возможно удаленное обучение. 2. Постоянный ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
На стадии разработки городской портал. Ищем менеджера (администратора) этого портала. Обязанности: запуск, наполнение, продвижение, развитие. Работа удаленная. Необходимо присутствие на связи, ответственность, исполнительность. Ваши предложение по окладу.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Открыта вакансия «помощник менеджера» Требования к соискателю: 1. Быть в on-line с 10 до 19 по МСК в течении рабочей недели. 2. Способность грамотно формулировать свои мысли устно/письменно. 3. Способность быстро анализировать ситуацию и находить ответы на поставленные задачи. 4. ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад