Администратор Интернет афиши в Луганске.

Для сайта http://www.minimum-price.ru/ требуется контент-менеджер. Работы много - нужно править информацию о магазинах, распродажах и пр., добавлять новые материалы. Нужен отвественный человек, готовый работать много. Я готов за это платить достойно. Лучше, если вы живете в Москве или ...