Контент-менеджер для постоянного сотрудничества

В чем заключается работа:

Наполнять готовые сайты текстом. При наполнении качественно форматировать текст (отступы, пробелы, абзацы, выделения) - т.е. чтобы текст удобно было читать посетителю.

При необходимости вставлять в текст фотографии (уметь оптимизировать их для веб)

Наполнять фотогалереи (предварительно обработав фотографии по размеру и весу)

Наполнять интернет-магазины товаром (фото + описания)

Обязательно:

- навыки работы с CMS Joomla, Virtuemart хотя бы на начальном уровне

- умение работать с HTML редактором, т.к. часто приходится править текст именно через редактор HTML

Работа есть регулярно, поэтому нужен человек для постоянного сотрудничества.