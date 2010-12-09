Контент-менеджер для постоянного сотрудничества

Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок296 просмотров
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В чем заключается работа:

Наполнять готовые сайты текстом. При наполнении качественно форматировать текст (отступы, пробелы, абзацы, выделения) - т.е. чтобы текст удобно было читать посетителю.

При необходимости вставлять в текст фотографии (уметь оптимизировать их для веб)

Наполнять фотогалереи (предварительно обработав фотографии по размеру и весу)

Наполнять интернет-магазины товаром (фото + описания)

Обязательно:

- навыки работы с CMS Joomla, Virtuemart хотя бы на начальном уровне

- умение работать с HTML редактором, т.к. часто приходится править текст именно через редактор HTML

Работа есть регулярно, поэтому нужен человек для постоянного сотрудничества.

13 лет назад
teryoll
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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