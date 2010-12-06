Ведущий контент менеджер

Требуется контент-менеджер в раздел электроники. Требуется добавить товар в каталог: картинки, свойства, описание. Пример товара: http://u.to/BJZ4Ag Все свойства заранее определены, их нужно добавить к товару. Оплата за каждый добавленный товар в каталог. От Вас — 1.вопросы, 2.стоимость добавления 1 товара.