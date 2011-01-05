Desree

Диана Desree

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение интернет магазина.

    $250

    Интересно сотрудничество по продвижению официального интернет магазина. Логичное продвижение сайта, SEO, контекст, блоги и тд. Приветствуем креативный подход и нестандартные идеи. Проект новый. Подробности по e-mail: [email protected]

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайнер для интернет магазина

    $250

    Требуется дизайнер для поддержки интернет магазина. Создание банеров, промо акций,работа с отделом маркетинга. Проект новый, но интересно работать с одним человеком на регулярной основе. Работа в соответствии с медиа планами - т.е. не требуется ...

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад