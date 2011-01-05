$250
Требуетcя контент менеджер на постоянную работу: - ведение новостного раздела сайта - активное ведение социальных блогов Подробности по e-mail: [email protected]
Наполнение сайтов11 заявок
Закрыт
14 лет назад
Требуетcя контент менеджер на постоянную работу: - ведение новостного раздела сайта - активное ведение социальных блогов Подробности по e-mail: [email protected]
Интересно сотрудничество по продвижению официального интернет магазина. Логичное продвижение сайта, SEO, контекст, блоги и тд. Приветствуем креативный подход и нестандартные идеи. Проект новый. Подробности по e-mail: [email protected]
Требуется дизайнер для поддержки интернет магазина. Создание банеров, промо акций,работа с отделом маркетинга. Проект новый, но интересно работать с одним человеком на регулярной основе. Работа в соответствии с медиа планами - т.е. не требуется ...