Помощник контент-менеджера на поддержку сайтов

Добрый день.

Ищем человека для поддержки интернет-магазинов (около 9 шт).

Обязательное условие: быть онлайн с 10 до 20 по Мск (а лучше до 21) в будни, (в выходные - дежурства раз в 2-3 недели), не обязательно непрерывно, что чтобы задание больше получаса-часа не подвисало, принималось в работу (для выходных время реагирования больше).

Основные обязанности: оперативная замена цен в магазинах, иногда добавления нескольких товаров в магазины по шаблону. Еще регулярно (раз в 2-3 недели) необходимо делать мониторинги цен по торговым площадкам (пробить около 500 товаров, например по маркету, и выписать цены)

Требования:

1)Внимательность

2)Ответственность

3)Основы html - желательны (встроенного редактора нет, т.к. добавления придется делать руками или программой).

Оплата: 3 руб/замена 1 цены, 10 руб/добавление, 2 руб - 1 позиция мониторинга (с 2-3 ценами)

В месяц в среднем получается около 5000, иногда больше, иногда меньше (но не сильно). Если будет оставаться свободное время и желание - можем дать поработать на наполнении проектов, там условия оговариваются отдельно (проекты стоят дешевле, зато их больше).

Оплата - строго яндекс-деньги, раз в 2 недели, под отчет.