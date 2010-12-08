Контент менеджер на постоянную удаленную работу

Требуется контент-менеджер в раздел электроники. Требуется добавить товар в каталог: картинки, свойства, описание. Пример товара: http://u.to/BJZ4Ag Все свойства заранее определены, их нужно добавить к товару. Оплата за каждый добавленный товар в каталог. От Вас — 1.вопросы, 2.стоимость добавления 1 товара.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу требуется контент менеджер на два проекта:
1) Портал книг: поиск, оформление, систематизация и оформление книг на сайте. (Книги электронные и аудио). Ресурсы - откуда брать книги дадим, требования по оформления соответственно тоже. Все остальное - с Вас.
2) Авиа портал: также дадим требования, откуда систематизировать информацию и загружать.
Работа постоянная, соответственно требуется постоянное дополнение и поддержка сайтов. Будут также и другие проекты. Ваши предложения по окладу. Работы обещаем много!!! Страна и город Вашего пребывания не имеют значения. Начать работать можно уже в ближайшие дни!
Просьба не указывать оплату за добавление/фото/новость и тд! У нас закладывается определенный бюджет и считать клики нет ни возможности ни времени, поэтому посчитайте свои затраты по времени и ресурсам и предоставьте конкретную сумму в месяц!
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