Мы занимаемся созданием и поддержкой интернет-магазинов (в основном на базе движка Борнет-Оптима), и нам нужны контент-менеджеры (2-3 человека) на проект с возможностью последующего сотрудничества.

Что нам надо:

- желание и умение работать;

- знание и умение работать с html-кодом (встроенного редактора нет);

- ответственность и исполнительность;

- доступность для связи (аська, скайп) большую часть дня (в идеале, с 10:00 до 21:00 по Москве).

Что надо:

Заполнить сайт контентом (тематика: тракторная техника и запчасти) в формате: описание + краткое описание + фото + характеристики.

Примеры описаний:

http://stiralkishop.ru/good41126.html

http://bbk-moskow.ru/good7.html

Характеристики - это вот эта табличка справа. Вручную ее прорисовывать НЕ нужно, а надо выбрать подходящие из списка.

Стоимость одной позиции 5 рублей (без торга).

Оплата поэтапно на основании отчета и проверки.

Только Яндекс-Деньги или Сбербанковская карта.