Требуется наборщик текста

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Требуются наборщики текста для долгосрочного сотрудничества.

Основные требования: внимательность, высокая скорость, грамотность, постоянный доступ в интернет и возможность оперативно реагировать на наши заявки.

В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:

1. Тариф, руб. (за страницу или слово)

2. Темпы работы

3. Контакты для срочной связи (предпочтительнее Skype).

В теме письма прошу указать: [наборщик]

Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.

Оплата заказов через Moneybookers, Webmoney, Yandex.Money, Контакт, Золотая Корона или Анелик, по РФ - безналичный расчет.

С уважением,

Команда ПК «Альянс PRO»,

www.tran.su

13 лет назад
russian-perevod
Альянс 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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