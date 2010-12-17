Контент-менеджер

Нужен специалист по забивки позиций(товара) в 1С -срочно, оплата 200 позиций от 2000руб.Уровень оплаты зависит от качества и сроков исполнения. удаленный доступ предоставляется. Забивка в 1С!200позиций-2000руб! интернет-магазин www.gadgetura.ru .Направление деятельности: гаджетура, ноутбуки, мобильные устройства, а также акссесуары. Приветствуется опыт ...
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