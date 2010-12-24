Требуется контент-менеджер\ньюсмейкер

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Для новостного сайта остросоциальной тематики требуется контент-менеджер\ньюсмейкер.

Ежеденевно нужно проводить мониторинг СМИ по тематикие сайта и добавлять соответсвующие новости и материалы. Нужно 5-15 новостей в день.

13 лет назад
seomasterstudio
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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