Требуется контент-менеджер

На постоянную работу по заполнению сайтов информацией.

от человека нужно

1. чисто по человечески вменяемость и гибкость

2. опыт работы в обозначенной сфере, контент менеджмент

3. знание хтмл и дримвьювера, чтобы был способен оформлять сложные конструкции типа таблиц, с разными бэками задаваемыми классами.

4. присутсвие онлайн в течении рабочего дня.

5. знание элементарных функций работы с графикой в фотошопе, типа уменьшить фотку, оптимизировать под веб, все это записать в сценарий и применить еще для сотни других фоток.

Оставляйте информацию о своем опыте и расценках за час в предложениях к вакансии. Пожалуйста, не отправляйте личных сообщений.