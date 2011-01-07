Исполнители для добавления информации

Добрый день. Нужен удаленный сотрудник для обмена ссылками с сайтами из ЯндексКаталога. Обязанности очень простые: я указываю вам рубрику ЯндексКаталога, вы находите на сайтах из этой рубрики емайлы (ICQ, Skype) вебмастеров, пишите письма с предложением обменяться ссылками ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаю исполнителей любой специализации, образование, навыки и опыт работы значения не имеют, так как работа очень простая. Только для частных лиц, местоположение не имеет значения.
Направление деятельности - добавление информации на веб-ресурс.
Подробнее расскажу по почте [email protected]
С уважением, Марина
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