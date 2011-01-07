Исполнители для добавления информации

Наполнение сайтовЗакрыт71 заявка1227 просмотров
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Приглашаю исполнителей любой специализации, образование, навыки и опыт работы значения не имеют, так как работа очень простая. Только для частных лиц, местоположение не имеет значения.

Направление деятельности - добавление информации на веб-ресурс.

Подробнее расскажу по почте [email protected]

С уважением, Марина

13 лет назад
alter_marina
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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