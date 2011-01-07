Форум менеджер

Требуется - ведение активной деятельности хостинг компании на русско и англо-язычных форумах, так же их поиск новых.

От вас ответственность, коммуникабельность, знание английского языка.

Оплата - 200$/m. От вас ЕЖЕДНЕВНЫЙ отчет, если его в друг не будет, будут штрафы. Мы такое не любим