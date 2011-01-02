Требуются рерайтеры в команду на постоянную работу

Предложение для рерайтеров, ищущих стабильную и долгосрочную работу.

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На постоянную долгосрочную работу требуются рерайтеры контента. В обязанности будет входить:

1. Поиск материалов по заданной теме (часто источники будут предоставляться)

2. Качественный рерайтинг (без ошибок и опечаток, хорошее знание орфографии и пунктуации обязательно, как и проверка текста на ошибки перед постингом – например через Word)

3. Постинг на сайты (часто будет требоваться подбор картинки), движок Joomla

Дополнительные обязанности:

- наполнение форумов и комментариев к материалам на сайтах (легкий копирайт)

По рерайту – расценки $0,75/1K знаков (без пробелов)

Ограничений на количество рерайта – нет. Работа есть всегда.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

1. Это – ваша основная работа.

2. Работа НЕ МЕНЕЕ 8 часов в день, не менее 5 дней в неделю. Вы оговариваете время, в которое будете работать (т.е. ОНЛАЙН на связи в ICQ/Skype)

3. Готовность приступить к работе ПРЯМО СЕЙЧАС

4. Ежедневная отчетность о проделанной работе на E-mail по установленной форме

5. Оплата WebMoney , на первых порах возможна раз в сутки, далее – раз в неделю

НАЧАЛО РАБОТЫ

К работе вы приступаете после выполнения тестового задания, которое приложено в аттачменте к проекту.

Всем, кто будет стучаться, просьба сразу написать ответы на вопросы:

- информация о себе (возраст, пол, место проживания)

- опыт работы (рерайт, постинг, что делали и когда)

- сколько времени сможете уделять работе в день и сколько дней в неделю работать

КОНТАКТЫ

ICQ: 391 138 014

Skype: stephano480