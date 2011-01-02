Требуются рерайтеры в команду на постоянную работу

Добрый день. Нужен удаленный сотрудник для обмена ссылками с сайтами из ЯндексКаталога. Обязанности очень простые: я указываю вам рубрику ЯндексКаталога, вы находите на сайтах из этой рубрики емайлы (ICQ, Skype) вебмастеров, пишите письма с предложением обменяться ссылками ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предложение для рерайтеров, ищущих стабильную и долгосрочную работу.
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На постоянную долгосрочную работу требуются рерайтеры контента. В обязанности будет входить:
1. Поиск материалов по заданной теме (часто источники будут предоставляться)
2. Качественный рерайтинг (без ошибок и опечаток, хорошее знание орфографии и пунктуации обязательно, как и проверка текста на ошибки перед постингом – например через Word)
3. Постинг на сайты (часто будет требоваться подбор картинки), движок Joomla
Дополнительные обязанности:
- наполнение форумов и комментариев к материалам на сайтах (легкий копирайт)
По рерайту – расценки $0,75/1K знаков (без пробелов)
Ограничений на количество рерайта – нет. Работа есть всегда.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
1. Это – ваша основная работа.
2. Работа НЕ МЕНЕЕ 8 часов в день, не менее 5 дней в неделю. Вы оговариваете время, в которое будете работать (т.е. ОНЛАЙН на связи в ICQ/Skype)
3. Готовность приступить к работе ПРЯМО СЕЙЧАС
4. Ежедневная отчетность о проделанной работе на E-mail по установленной форме
5. Оплата WebMoney , на первых порах возможна раз в сутки, далее – раз в неделю
НАЧАЛО РАБОТЫ
К работе вы приступаете после выполнения тестового задания, которое приложено в аттачменте к проекту.
Всем, кто будет стучаться, просьба сразу написать ответы на вопросы:
- информация о себе (возраст, пол, место проживания)
- опыт работы (рерайт, постинг, что делали и когда)
- сколько времени сможете уделять работе в день и сколько дней в неделю работать
КОНТАКТЫ
ICQ: 391 138 014
Skype: stephano480
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