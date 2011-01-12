Контент-менеджер

Требуется специалист , который умеет выливать на бумагу идеи о создание бизнеса чужих людей под "диктовку"

Требуеться тематическая коректность, чёткое состовления плана, анализ вида деятельности, граммотность!

В сутки от 2 до 5 проэктов!

З/П 632 у.е в месяц , примеальные за качество работы и перевыполнения плана!

З/П 25 числа каждого месяца, аванс и предоплата только в редких и исключительно надобных случаях!

Свои заявки отправляйте на почтовый ящик [email protected]