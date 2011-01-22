Младший ассистент в рекламной интернет-компании

Американской интернет-компании предоставляющей рекламные услуги владельцам недвижимости под сьем срочно нужен сотрудник на должность младшего ассистента на неполный рабочий день (приблизительно 4 часа в день). Работа постоянная, изза разницы во времени со странами в которых предоставляются рекламные услуги, рабочий день начинается в 7 утра по Московскому времени.

Обязанности на начальном этапе будут состоять из ряда мелких поручений по обслуживанию сети сайтов компании не требующих особых знаний кроме указанных в разделе "обязательные требования", далее возможен карьерный рост с повышением з/п. Вид поручений будет зависеть от способностей подходящего кандидата. В дальнейшем возможна занятость на полный рабочий день.

Поскольку компания сама обучает своих сотрудников,отсутствие предварительного опыта работы допускается. Обучение будет проводиться на бесплатной основе по скайпу в случае необходимости. Опыт работы в офисе приветствуется.

Пожалуйста оставляйте отклик и присылайте резюме на [email protected]

Обязательные требования:

- знание английского на уровне выше Intermediate

- базовые знания html

- пунктуальность и ответственность

- желание учиться и развиваться