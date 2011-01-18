Требуется контент-менеджер

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок553 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для постоянного сотрудничества требуется контент-менеджер. Работа с системой управления контентом TYPO3. Обязанности: наполнение сайтов, возможно написание уникальных статей, либо рерайт. Дополнительные требования: навыки продвижения и поисковой оптимизации.

13 лет назад
Alina_anweb
Алина 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
p_alionka
Алёна 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$15
Сотрудничеством осталась очень довольна. Быстро, грамотно и в срок! Будем работать еще!
Алина, очень приятный во всех отношения заказчик - вежливый, понимающий, пунктуальный в вопросах оплаты, с четко поставленной задачей, да и просто приятный в общении человек! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Контент-менеджер на постоянку

    $500

    Требуется контент-менеджер для постоянного долговременного сотрудничества. Обязанности: 1. Размещение новой информации (статьи, описания товаров) на сайтах, в т.ч. интернет магазинах. Сайтов много, в основном строительной тематики. 2. Существующие тексты и картинки нужно привести в порядок. 3. Поиск, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется контент менеджер

    Сбор информации об организациях (рестораны, нотариусы, салоны красоты), проверка актуальности данных, размещение на портале через админку. Работа постоянная, в перспективе на полный рабочий день, оплата от 5000 рублей в месяц . Требования: Опытный пользователь ПК и интернета.

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Помощник контент-менеджера

    Всем добрый день. Для выполнения рутинной работы требуется помошник контент-менеджера. Главное требование - четкое соблюдение ТЗ, умение копировать/вставить. Желательно наличие безлимитного интернета. Работа разовая, если подойдем друг другу возможно дальнейшее сотрудничество. Заявки оставляйте здесь, в личку, асю просьба не писать.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ищется контент-менеджер СПДшник

    Добрый день. Компания Stylepix (http://stylepix.net) ищет контент-менеджера на работу по проектно. Первый проект - заполнить туристический сайт информацией. Есть текста, нужно их вставить в редактор на сайте и подобрать к каждому тексту как минимум по одной картинке. ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    Требуется специалист , который умеет выливать на бумагу идеи о создание бизнеса чужих людей под "диктовку" Требуеться тематическая коректность, чёткое состовления плана, анализ вида деятельности, граммотность! В сутки от 2 до 5 проэктов! З/П 632 у.е в ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор ссылок и статей

    Цель: Оперативное размещение платных ссылок и статей на сайтах. Задачи: Просмотр, модерация и размещение в ручную ссылок и статей по заявкам бирж Liex, Miralinks, Seozavr, и т.д. на статичные (html) и сайты с CMS (Joomla, DLE, ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исполнители для добавления информации

    Приглашаю исполнителей любой специализации, образование, навыки и опыт работы значения не имеют, так как работа очень простая. Только для частных лиц, местоположение не имеет значения. Направление деятельности - добавление информации на веб-ресурс. Подробнее ...

    Наполнение сайтов71 заявка
    Закрыт
    13 лет назад