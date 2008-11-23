Контен-менеджмент, копирайтинг, тестирование, управление персоналом и проектами
Большой опыт в контент-менеджменте, написании статей на различные темы (русский, украинский язык). Кроме того, имею опыт в управлении проектами и персоналом. Тестировании програмного обеспечения.
Ознакомиться с дополнительными отзывами по работе со мной можно так же на смежном ресурсе:
https://www.fl.ru/users/p_alionka/opinions/
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
13 лет назад
Сотрудничеством осталась очень довольна. Быстро, грамотно и в срок! Будем работать еще!
Ответный отзыв
Алина, очень приятный во всех отношения заказчик - вежливый, понимающий, пунктуальный в вопросах оплаты, с четко поставленной задачей, да и просто приятный в общении человек! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$4
10 баллов
15 лет назад
Статьи сделаны качественно, в соответствии с пожеланиями и сроками.
Ответный отзыв
Спасибо за доверие. Грамотное ТЗ, оплата в срок, что можно ещё сказать... в общем всем рекомендую, да и сама надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
Наполнение сайтов
1 отзыв
$1/час
от $1
#265
Управление проектами
нет отзывов
$1/час
от $1
#33