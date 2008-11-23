Контен-менеджмент, копирайтинг, тестирование, управление персоналом и проектами

Большой опыт в контент-менеджменте, написании статей на различные темы (русский, украинский язык). Кроме того, имею опыт в управлении проектами и персоналом. Тестировании програмного обеспечения.

Ознакомиться с дополнительными отзывами по работе со мной можно так же на смежном ресурсе:

https://www.fl.ru/users/p_alionka/opinions/