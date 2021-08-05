Cтильно и в сроки!
Почему именно я должен стать Вашим исполнителем?
О себе
- начинающий графический дизайнер
- полон энтузиазма
- с хорошей коммуникацией
Чем занимаюсь?
- обработка фотографий
- баннеры
- логотипы
- создание иллюстраций, рисунков
- многое другое
Способы со мной связаться
- Instagram @rostbuch
- Telegram @rostbuchh
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Удаление вотермарки75 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
2 года назад
Специалист выполнил задание довольно качественно и быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень приятный и спокойный заказчик. Рекомендую!!
$1
10 баллов
2 года назад
Не состоялось сотрудничество, был выбран другой исполнитель. Рекомендовать могу!
Ответный отзыв
Рекомендую
$1
10 баллов
2 года назад
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный заказчик, рекомендую.
$11
10 баллов
2 года назад
Спасибо. Фото обработаны быстро и качественно.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, комфортно работать, рекомендую.