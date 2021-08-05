RostBuch

Ростислав RostBuch

 
21 годУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Cтильно и в сроки!

﻿﻿Почему именно я должен стать Вашим исполнителем?

﻿О себе

  • начинающий графический дизайнер
  • полон энтузиазма
  • с хорошей коммуникацией

﻿Чем занимаюсь?

  • обработка фотографий
  • баннеры
  • логотипы
  • создание иллюстраций, рисунков
  • многое другое

﻿﻿Способы со мной связаться

  • Instagram @rostbuch
  • Telegram @rostbuchh
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Отзывы заказчиков
anton-serg79
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
9 баллов
2 года назад
Фотошоп
Специалист выполнил задание довольно качественно и быстро. Рекомендую
Очень приятный и спокойный заказчик. Рекомендую!!
Ответный отзыв
p_alionka
Алёна 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
день назад
$1
10 баллов
2 года назад
Сделать лого без фона
Не состоялось сотрудничество, был выбран другой исполнитель. Рекомендовать могу!
Рекомендую
Ответный отзыв
pmk71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$1
10 баллов
2 года назад
Быстро и недорого сделать траурную рамку для фото!
Все отлично! Рекомендую!
Приятный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
cosmotion
Яна 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$11
10 баллов
2 года назад
Убрать водяные знаки и другие надписи на фото
Спасибо. Фото обработаны быстро и качественно.
Хороший заказчик, комфортно работать, рекомендую.
Ответный отзыв