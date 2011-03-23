Контент-менеджер на постоянку

Требуется контент-менеджер для постоянного долговременного сотрудничества.

Обязанности:

1. Размещение новой информации (статьи, описания товаров) на сайтах, в т.ч. интернет магазинах. Сайтов много, в основном строительной тематики.

2. Существующие тексты и картинки нужно привести в порядок.

3. Поиск, редактирование картинок.

Дополнительными плюсами будут:

1. Умение написать небольшой текст.

2. Умение найти дополнительную информацию в интернете (видео, pdf и тп)

3. Знание основ SEO

Требования к кандидату:

1. Базовые знания HTML, CSS. Если таковых знаний нет, нужно желание их освоить в короткие сроки.

2. Уверенное владение графическими редакторами.

3. Адекватность в общении.

4. Исполнительность, внимание к мелочам. Работа довольно рутинная, но разнообразная.

Условия работы:

1. График работы свободный, но работы много, на полноценную 40-часовую неделю.

2. Желательно присутствие в онлайне (skype, gtalk) с 9-18 по Москве с пн по пт.

3. Оплата ЯД или банковским переводом. WM обсуждаются.

4. Безлимитный скоростной интернет.

5. Первое время буду требовать отчет о проделанной работе.

6. ЗП в целом зависит от сделанной работы. Если будете делать больше - будете больше получать.