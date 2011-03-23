Контент-менеджер на постоянку

Всем добрый день. Для выполнения рутинной работы требуется помошник контент-менеджера. Главное требование - четкое соблюдение ТЗ, умение копировать/вставить. Желательно наличие безлимитного интернета. Работа разовая, если подойдем друг другу возможно дальнейшее сотрудничество. Заявки оставляйте здесь, в личку, асю просьба не писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент-менеджер для постоянного долговременного сотрудничества.
Обязанности:
1. Размещение новой информации (статьи, описания товаров) на сайтах, в т.ч. интернет магазинах. Сайтов много, в основном строительной тематики.
2. Существующие тексты и картинки нужно привести в порядок.
3. Поиск, редактирование картинок.
Дополнительными плюсами будут:
1. Умение написать небольшой текст.
2. Умение найти дополнительную информацию в интернете (видео, pdf и тп)
3. Знание основ SEO
Требования к кандидату:
1. Базовые знания HTML, CSS. Если таковых знаний нет, нужно желание их освоить в короткие сроки.
2. Уверенное владение графическими редакторами.
3. Адекватность в общении.
4. Исполнительность, внимание к мелочам. Работа довольно рутинная, но разнообразная.
Условия работы:
1. График работы свободный, но работы много, на полноценную 40-часовую неделю.
2. Желательно присутствие в онлайне (skype, gtalk) с 9-18 по Москве с пн по пт.
3. Оплата ЯД или банковским переводом. WM обсуждаются.
4. Безлимитный скоростной интернет.
5. Первое время буду требовать отчет о проделанной работе.
6. ЗП в целом зависит от сделанной работы. Если будете делать больше - будете больше получать.
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