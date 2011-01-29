Редактор на сайт

Требуется контент-менеджер для постоянного долговременного сотрудничества. Обязанности: 1. Размещение новой информации (статьи, описания товаров) на сайтах, в т.ч. интернет магазинах. Сайтов много, в основном строительной тематики. 2. Существующие тексты и картинки нужно привести в порядок. 3. Поиск, ...
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Здравствуйте.
Ищу редактора на сайт о беременности и материнстве. по понятным причинам желательно девушку :)
Требуется добавлять статьи на сайт через удобную админ панель. Новости копи-паст но с рерайтом заголовка. Также требуется оптимизировать \ обрезать картинку.
График 1 пост в день.
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