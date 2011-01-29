Редактор на сайт

Добрый день. Компания Stylepix (http://stylepix.net) ищет контент-менеджера на работу по проектно. Первый проект - заполнить туристический сайт информацией. Есть текста, нужно их вставить в редактор на сайте и подобрать к каждому тексту как минимум по одной картинке. ...